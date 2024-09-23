Опубликовано 23 сентября 2024, 14:571 мин.
«Еле ноги передвигает»: поклонники переживают за 84-летнего Эммануила Виторгана после видео из аэропорта
Поклонники Эммануила Виторгана под видео из аэропорта заметили, что он еле ходит.
© Starface.ru
84-летний актер Эммануил Виторган опубликовал видео из аэропорта Санкт-Петербурга. Поклонники заметили, что он еле передвигал ноги и не мог везти чемодан на колесиках.
Виторган прилетел в Санкт-Петербург с 64-летней женой Ириной Млодик и двумя дочерьми 5 и 6 лет. Видео артист разместил в личном блоге.
Подписчики заметили: Виторгану приходилось прикладывать усилия, чтобы двигаться. Чемодан везла 62-летняя жена.
«Еле ноги передвигает», «Топает как зомби. Даже чемодан на колесиках не в состоянии везти», - писали под видео.
Однако актер заявляет, что благодаря жене он «активен».
Ранее сообщалось, что сын Эммануила Виторгана Максим вернулся из Израиля в Россию. Он примету участие в спектакле.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева