«Я люблю свою жену»: Элджей и Ивлеева продолжают целоваться

Когда репер и блогер афишируют свои отношения, разобраться что к чему бывает непросто.

Пара поженилась в недалеком 2019-м. К началу 21-го поснимала обручальные кольца, а летом м вовсе объявила о разводе.

А потом началось… То Настю и Алексея заметят в ресторане на Кипре. То расставшаяся пара разместит в Сети трогательный совместный снимок.

То девушка вдруг выскочит на сцену, где выступает экс-супруг, и прилюдно его облобызает, да еще заснимет действо на видеокамеру.

Теперь вот Алексей Узенюк (Элджей) зачем-то включил в трек-лист своего концерта сингл «California», который, как всем известно, посвящен Ивлеевой.

Клип на эту песню содержит рисованных персонажей, в которых нетрудно узнать разведенных супругов.

Настя все отрицает. Мол, это чисто дружеское, для хайпа, ничего личного-интимного».

Алексей говорит загадочно: «Любите так же свою жену, как я люблю свою жену».

Поклонники с нетерпением ждут продолжения этого дистанционного любовного концерта.