Эксперт: у певицы МакSim звездная болезнь

Всё больше и больше знаменитостей за последний год начинают вести себя непредсказуемо. То скандал на концерте устроят, то гастроли отменят, то вообще за границу уедут.

Отличилась недавно певица Максим, решившая внезапно отменить выступление в Вологде из-за...отсутствия в номере коньяка бутылки элитного коньяка.

Психолог Пятого Канала, анализируя поведение звезд, утверждает, что на самом деле никто из артистов современной российской эстрады просто не готов признаться, что окончательно зазвездился и вместо этого каждый раз придумывает себе всевозможные оправдания.