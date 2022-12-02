22:15, 02 декабря 2022
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Эксперт: у певицы МакSim звездная болезнь
Всё больше и больше знаменитостей за последний год начинают вести себя непредсказуемо. То скандал на концерте устроят, то гастроли отменят, то вообще за границу уедут.
Отличилась недавно певица Максим, решившая внезапно отменить выступление в Вологде из-за...отсутствия в номере коньяка бутылки элитного коньяка.
Психолог Пятого Канала, анализируя поведение звезд, утверждает, что на самом деле никто из артистов современной российской эстрады просто не готов признаться, что окончательно зазвездился и вместо этого каждый раз придумывает себе всевозможные оправдания.
- Марина (настоящее имя певицы) просто играет во власть - считает эксперт, - к сожалению, говорить о каких-либо взрослых деловых отношениях с такими медийными персонами не приходится.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.5-tv.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: