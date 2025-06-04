Экс-жена Сергея Шнурова объяснила, почему не сменила его фамилию

Матильда Шнурова призналась, что после развода с певцом не раз пыталась сменить фамилию. Ее слова приводит журнал Nightingale.ru.

Матильда Шнурова уже несколько лет не проживает в России. Она уехала в Лос-Анджелес, где занимается духовными практиками. По словам знаменитости, в Америке, как и в России, ее уже никто не называет «бывшей женой Шнурова». Она убеждена, что после развода артист сильно изменился, поэтому между ними давно исчезла ассоциация. Матильда призналась, что не раз пыталась изменить фамилию в соцсети, однако попытки не увенчались успехом.

«Спасибо Сергею за то, как он изменился. Давно уже потерялась всяческая ассоциация между нами. Я, кстати, пыталась много раз поменять в соцсети фамилию. Но мне не дают. Говорят: «У вас большая аудитория, пишите в техподдержку». Я примерно сто писем туда отправила, но они не отвечают, потому что у них миллион писем в день», — призналась Матильда.

По словам Шнуровой, она не жалеет ни о прошлом, ни об отъезде из России. Она не отрицает, что выросла в России и здесь «создала себя во многих смыслах», но на сегодняшний день все ее мысли направлены на созидание будущего.

«Я знаю, что так, как было, уже не будет. Той жизни, которая была летом 2021 года в Петербурге, нет и не будет. Но я за то, чтобы в любых обстоятельствах строить планы не на смерть, а на жизнь», — резюмировала она.

Ранее Матильда рассказала, что певец бросил пить после ее просьбы. Подробности читайте в этой новости.