Экс-супруга сняла валяющегося у лифта пьяного Кончаловского и хочет выложить в Сеть из-за обиды

Племянник знаменитого режиссера Андрея Кончаловского судится с экс-супругой Ольгой Спиркиной спустя 2 года после развода. Дмитрий Кончаловский посчитал, что она должна ему 18 миллионов рублей: 2 миллиона — за нажитое в браке имущество, 16 — это половина совместных доходов.

Поводом для судебного иска стало появление нового мужчины у Ольги. Однако актриса рассказала, что не заводила интриги на стороне. Спиркина пошутила, что меняет мужчин, когда теряется страсть, но как только это случается, она идет в загс для развода.

Брак Дмитрия и Ольги распался не из-за влюбленности к другому мужчине, призналась актриса. Оказывается, Дмитрий много пил и вел себя невменяемо.

Спиркина объяснила, что однажды бывший муж лежал на лестничной площадке, будто упал или ушел из жизни. На вопрос о самочувствии Дмитрий ответил, что он просто отдыхает. Ольга запечатлела это на камеру.

«Я сказала, что если ты меня очень сильно обидишь когда-нибудь, я это видео выложу в Интернет. После того, как я получила от него иск судебный, я считаю, что у меня просто развязаны руки», — заявила Спиркина.