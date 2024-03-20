Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова ждет второго ребенка

Певица Женя Малахова объявила о беременности. Это будет уже второй ребенок звезды ремейка «А зори здесь тихие».

В личном блоге артистка вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать им радостные новости. Она опубликовала фото с округлившимся животом, тем самым подтвердив, что в скором времени вновь станет мамой. При этом никаких подробностей она предпочла не раскрывать.

«Моя новая любовь», - сообщила Женя.

Напомним, что певица вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова в 2020 году. Первое время она держала личность супруга в тайне, но потом все-таки решила рассказать, кто же стал ее избранником. Спустя два года брака у пары родился первенец. На свет появился их сын, которого назвали Федором.

Ранее в беременности заподозрили актрису Елизавету Арзамасову после того, как она вышла на связь с поклонниками с изменившейся фигурой. Многие разглядели у нее слегка выпирающий животик, скрытый за объемной футболкой.

Также недавно появились слухи, что пополнение в семье ожидается и у звезды «Универа» Анны Хилькевич. Однако сама актриса пока не давала комментариев по этому поводу.