Экс-депутат Госдумы Роман Худяков пожалел Чуплан Хаматову

Бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР назвал актрису, получившую главную театральную премию Латвии «Ночь лицедеев», бледной тенью.

У нее дрожат губы и руки на каждом интервью, на нее жалко смотреть, - отреагировал Роман.

Худяков памятен российским избирателям по скандалу 2014 года, когда, будучи депутатам Либерально-демократической партии, обнаружил на сторублевой купюре мужской половой член.

Член принадлежал известной скульптуре Аполлона на крыше Большого театра, где античный герой удерживает четверку коней.

Худяков посчитал недопустимым перенос изображения на дензнак и обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением промаркировать сторублевку знаком «18+».

После этого ЛДПР лишила Романа депутатского мандата «из-за его глупости и участия в праймериз политических конкурентов».