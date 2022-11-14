Екатерина Вилкова и Илья Любимов объяснили, почему на год отказались от секса

Актриса Екатерина Вилкова 11 лет счастлива в браке со своим коллегой Ильей Любимовым. В недавнем интервью девушка призналась, что у них с избранником не было интимной близости до свадьбы.

Знаменитость отметила, что таким образом они хотели проверить свои отношения на прочность. Мужчина сам предложил воздержаться от секса. Он является глубоко верующим человеком, имеет богословское образование, а в свободное от съемок время служит пономарем в церкви.

«Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим (он видел что-то свое, я свою девичью сказку) раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», – рассказала Екатерина в интервью Лауре Джугелии в YouTube-шоу Fametime Tv.

Молодые люди только укрепились во мнении, что действительно хотят быть вместе. Вилкова говорит, что воздержание для нее было не таким уж и критичным.

«Я бы не сказала, что было сложно, было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда… Можно назвать какой-то жертвой, это не такая уж и большая жертва, чтобы быть вместе всегда», – поделилась артистка.

1 мая 2011 года пара обвенчалась в храме священномученика Антипы. Звезда признается, что очень счастлива в браке. У супругов есть двое детей – сын Петр и дочь Павла.