Екатерина Варнава в шаге от серьезной болезни

Пожалуй, самая известная участница Comedy Woman, Екатерина Варнава, встревожила поклонников своей внешностью.

Последнее время актриса заметно сбросила в весе. Странные перемены начали замечать после её развода. Какое-то время ходили слухи, что у артистки началась анорексия.

Внимательно изучив фотографии в соцсетях, своё экспертное мнение по поводу прогрессирующей худобы Екатерины предоставила психолог и диетолог Альбина Андреева.

С ее точки зрения, говорить о стопроцентной анорексии пока рано. Вероятно, потеря веса связана больше с диетами и с желанием хорошо выглядеть. Тем не менее, по словам Андреевой, причины для беспокойства точно есть, во всяком случае, худеть дальше Варнаве некуда.