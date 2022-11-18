Екатерина Варнава рассказала о своей дочке

Актриса и резидент проекта «Comedy Woman» Екатерина Варнава рассказала о подготовке к роли в драме «Время года зима».

Сюжет картины повествует о сложных отношениях между тяжело больной матерью и её взрослеющей дочкой.

В драме Светланы Устиновой, известной по сериалу «Содержанки», Варнава играет жёсткую бизнес леди, привыкшую держать всё под контролем , в том числе - и своего ребёнка.

Девочку Илза (имя героини) воспитывает одна, и постоянно принимает решения вопреки её желанию.

«На самом деле, мой персонаж больше отталкивает, чем привлекает, – делится впечатлениями Екатерина, - из-за того что она слишком сильная женщина, но где-то не в силах победить себя, страдать вынуждена её дочь».

«Тот факт, что для Илзы семья – смысл жизни, будет понятен далеко не всем, однако весь фильм именно об этом», - добавляет исполнительница роли.

По словам Варнавы, особенно ей запомнились первые этапы подготовки к съемкам и кастинги, где нужно было отыгрывать пробы с детьми.

«Одно удовольствие наблюдать, какие у нас талантливые дети», – радуется актриса.