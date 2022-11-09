Екатерина Варнава после жаркого танца села на шпагат и ударилась пахом

Актриса и телеведущая, участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава ударилась пахом. Это произошло, когда знаменитость выполняла шпагат на вечеринке блогера Валерии Чекалиной.

Варнава присутствовала на мероприятии в качестве ведущей. Сначала она исполнила жаркий латиноамериканский танец, а в завершение приземлилась на шпагат, чем удивила публику. Упражнение выполнялось на каблуках и в платье.

Юмористка быстро встала на ноги и призналась: «Господи, как больно пах, я передать не могу». Затем Варнава присела, согнувшись и положив руку на интимное место.

Долго сосредотачиваться на боли у Варнавы не было возможности: она взяла микрофон и продолжила вести мероприятие.