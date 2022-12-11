Екатерина Варнава блеснула на видео топлес

Российская актриса Екатерина Варнава предстала перед подписчиками топлес. Видео размечено в соцсетях.

На кадрах девушка позирует под музыку, демонстрируя фигуру и красивые очертания лица. Внимание зрителя захватывают яркие голубые глаза и грудь, еле прикрытая руками. От продолжения стриптиза спасает лишь пиджак.

Ранее мы писали о красотке из «Уральских пельменей», распахнувшей шубу и показавшей фигуру.

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