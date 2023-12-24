Екатерина Мизулина пожалуется в Генпрокуратуру на рэпера Vaciо из-за Ивлеевой

Генпрокуратура РФ проверит творчество и контент рэпера Николая Васильева (Vacio), посетившего скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в носке, прикрывавшем интимное место. С соответствующим обращением в ведомство собирается обратиться глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Возмущенная мамочка двоих детей обратилась к нам по поводу так называемого творчества «талантливого» рэпера, который бегал на скандальной тусовке в носке на известном месте», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она назвала произошедшее «запредельным трешем» и призвала запретить все его песни и видеоролики на территории России.

Напомним, в настоящий момент Васильев отбывает 15 суток ареста за «мелкое хулиганство». Кроме того, суд оштрафовал артиста на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей. Рэпер также извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой.

Позднее в Госдуме обсудили возможность отправки Васильева в зону СВО, однако депутат Виталий Милонов выступил против подобной инициативы.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Ивлеева пообещала передать все вырученные деньги за «голую» вечеринку на благотворительность. Она также извинилась за то, что откровенные фотографии участников закрытого мероприятия попали в Сеть. Говоря о Васильеве, Ивлеева заверила, что его предупреждали о том, что в подобном виде приходить неприемлемо, но он взял ответственность на себя и немного «перегнул палку на пути к хайпу».