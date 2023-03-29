Екатерина Андреева нашла своего «брата-близнеца»

За всё время работы знаменитой телеведущей Екатерины Андреевой в эфире, никто из её зрителей и понятия не имел, что у женщины имеются братья или сестры.

И вот, недавно поклонники Андреевой были ошарашены внезапной новостью. Звезда объявила, что наконец нашла пропавшего многие годы назад брата-близнеца.

В своих соцсетях Екатерина Сергеевна опубликовала пост, в котором показала близкого сердцу человека.

К некоторому разочарованию публики выяснилось, что это – не столько родственник, сколько её друг, австралиец Томас Миллет, а близким и «родным» он ей приходится больше по мировоззрению.

Андреева сердечно поздравила знакомого с днём рождения.

«С праздником, мой друг, мой компаньон по разным путешествиям, и, кажется, брат близнец, похищенный, как в индийском фильме».