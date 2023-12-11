«Ей совсем плохо»: что происходит с госпитализированной Лерой Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу по прилету в Минск. Она должна была вести церемонию «Песни года», но состояние не позволило ей работать. Сейчас она продолжает находиться в клинике, и коллеги переживают за ее здоровье.

Напомним, что Лере стало плохо еще в самолете, поэтому после посадки было решено ее госпитализировать. Подруга Кудрявцевой, адвокат Екатерина Гордон, делилась, что ей реально было плохо, поэтому другого выбора не было. «Лера еле держится… И снимки покажут воспаление легких», - цитирует слова Гордон Woman.ru.

Также своим беспокойством поделился и друг Леры, певец Сергей Лазарев. Он признался, что телеведущая, которой диагностировали пневмонию, пока еще плоха, именно поэтому она не сможет провести вместе с ним церемонию шоу. «Ей совсем плохо, у нее температура», - рассказал артист. А позже вышел снова в сторис и пожелал коллеге здоровья: «Лера, выздоравливай скорее».

Ранее стало известно, кто заменил госпитализированную Леру Кудрявцеву на «Песне года».