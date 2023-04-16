Ей очень нужна поддержка: подруга Подольской откровенно рассказала об отношениях с мужем

В отношениях Пресняков – Подольская далеко не всё было так гладко, как в последнее время.

Оказывается, «образцовые» отношения двух звёздных исполнителей (какими их считают сейчас) начинались отнюдь не просто. О том, как дела обстояли на самом деле рассказала Юлиана Краулова, давняя подруга Подольской.

По ее словам, в самом начале романа с Владимиром, Наталья снимала малюсенькую квартиру и еле сводила концы с концами.

По воспоминаниям Карауловой, прямо накануне Рождества Наталья, позвонив подруге по телефону, рассказала, что ей плохо, и очень нужна поддержка.

Как пишет «Экспресс-газета» Подольская предложила своей тогда еще несовершеннолетней коллеге алкоголь, однако в итоге «накидалась» в одиночестве и уснула в слезах.

«У нее было вино. Она мне говорит: будешь? Я отказалась, тогда она такая: «Ну я тогда буду». В общем, Наташа выпила вино и уснула в 11 вечера», — вспоминает Караулова.