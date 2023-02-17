Егора Крида могут привлечь к уголовной ответственности
Егора Крида могут привлечь к уголовной ответственности за рекламу казино.
У певца и блогера Егора Крида могут начаться проблемы с законом.
Лига Безопасного Интернета обратила внимание, что рекламная деятельность исполнителя периодически касается онлайн-казино.
Для того, чтобы привлекать к себе новую аудиторию, владельцы игорного бизнеса в интернете всё чаще обращаются за помощью к так называемым молодёжным инфлюенсерам.
Эксперты в компетентных органах сообщают: чтобы не получить блокировку в своей основной соцсети, у многих молодых звёзд есть специальная ссылка на одноимённый Telegram-канал, где систематически проводятся рекламные кампании запрещенной в России деятельности.
Также, по некоторым данным, лидер мнения получает до 50% от проигранных своей аудиторией денег.
Кроме Егора Крида в раскрутке онлайн казино участвуют по меньшей мере 11 крупных блогеров.
Всем им может грозить реальная уголовная ответственности по статье «мошенничество».