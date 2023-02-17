Егора Крида могут привлечь к уголовной ответственности

У певца и блогера Егора Крида могут начаться проблемы с законом.

Лига Безопасного Интернета обратила внимание, что рекламная деятельность исполнителя периодически касается онлайн-казино.

Для того, чтобы привлекать к себе новую аудиторию, владельцы игорного бизнеса в интернете всё чаще обращаются за помощью к так называемым молодёжным инфлюенсерам.

Эксперты в компетентных органах сообщают: чтобы не получить блокировку в своей основной соцсети, у многих молодых звёзд есть специальная ссылка на одноимённый Telegram-канал, где систематически проводятся рекламные кампании запрещенной в России деятельности.

Также, по некоторым данным, лидер мнения получает до 50% от проигранных своей аудиторией денег.

Кроме Егора Крида в раскрутке онлайн казино участвуют по меньшей мере 11 крупных блогеров.

Всем им может грозить реальная уголовная ответственности по статье «мошенничество».