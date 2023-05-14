Егор Зайцев исчез с похорон, не дождавшись их окончания

Прощание с Вячеславом Зайцевым, состоявшееся на скромном сельском кладбище в Щёлкове, породило массу недомолвок.

Почему сын великого кутюрье не предал тело отца земле в Москве, на Троекуровском или Новодевичьем кладбище? Средств, перечисленных друзьями модельера, на это вполне хватило бы.

Сам Егор объясняет, что таким образом исполнил последнюю волю отца. «Щелково его заслужило! Потому что он тридцать лет отдал этой земле. Здесь светло, здесь прямая дорога на Иваново – на его родину. Зачем куда-то его везти?»

Эти слова, как стало известно НТВ, не убедили приглашенных. Надежда Бабкина не сдержалась и пообещала перезахоронить Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище.

Многих удивило и поведение Егора Вячеславовича на самих похоронах: бросив горсть земли на гроб отца, сын тут же удалился, не дожидаясь окончания траурной церемонии.