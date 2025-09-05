Егор Крид после критики Мизулиной переодел танцовщицу в шубу и изменил номер

Певец Егор Крид представил новую версию скандального номера с откровенными танцами, который ранее возмутил общественников, включая главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Артист переодел участвующую в номере танцовщицу в штаны, шубу и маску, после чего выложил результат в соцсети.

В новом варианте девушка, которая в оригинале была в ультракоротких шортах и топе и целовала Крида в губы, теперь не контактировала с певцом, а лишь пританцовывала и хлопала в ладоши под трек «Мало!».

Ролик артист подписал: «Новая версия нашумевшего номера».

Изначальный номер был показан на концерте в «Лужниках» 30 августа. После этого Екатерина Мизулина обвинила Крида в негативном влиянии на несовершеннолетних и назвала его шоу «голой вечеринкой». Публика была недовольна тем, что подобное показывают в рамках шоу для зрителей 12+.

После разразившегося скандала Егора публично поддержали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Яна Рудковская и другие звезды.

Ранее мы писали о том, отразится ли скандал на концерте на карьере и гонорарах Крида.