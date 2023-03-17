«Его ждет реабилитация»: решение по ампутации руки 46-летнего Романа Костомарова принято

10 января Романа Костомарова экстренно госпитализировали с пневмонией. За два месяца, проведенных в больнице, Олимпийский чемпион перенес ампутацию стоп, инсульт, и на этом, как сообщает пресса, испытания для него не закончились. В последнее время ходили слухи о том, что фигуристу могут отрезать руку: на левой кисти вновь появилось заражение. На связь с Telegram-каналом «112» вышел инсайдер и рассказал о дальнейшей судьбе Романа.

Выяснилось, что в состоянии Костомарова наметились улучшения, вот почему ему удалили трахеостому. 46-летний мужчина находится в сознании, однако он по-прежнему под пристальным наблюдением врачей.

«Они проверяют показатели крови каждые шесть часов. Фигуристу поменяли схему лечения, которая дала положительный результат», — пишет «112».

Также медицинскими сотрудниками было принято решение о проведении еще одной ампутации. Выяснилось, что на данный момент доктора отказались от этой идеи: появилась надежда на организм Романа, который самостоятельно поборется за восстановление кровоснабжения.

«Как только состояние Костомарова полностью стабилизируется, его ждет реабилитация», — резюмировал инсайдер.

К слову, новости об улучшении самочувствия Олимпийского чемпиона подтвердил и другой источник информации. Сообщалось, что два дня назад спортсмен уже начал разговаривать. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 66-летний Николай Расторгуев заговорил о пластике лица. Музыкант заявил: «Стареть надо достойно». Полное высказывание артиста смотрите в этой статье.