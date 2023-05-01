«Его признал мир»: известная женщина заговорила о желании Вячеслава Зайцева уехать из страны

Не так давно стало известно о смерти Вячеслава Зайцева. На 86-м году жизни модельер скончался от внутреннего кровотечения в одной из клиник, не приходя в сознание. Мужчина считался выдающимся человеком в мире моды. За всю жизнь он успел поработать со многими звездами, вот почему его друзья и коллеги не скрывают боли от перенесенной трагедии. В новом интервью для mk.ru Татьяна Михалкова поделилась воспоминаниями о Зайцеве.

По словам знаменитости, карьера модельера начиналась с больших трудностей. Тогда он был невыездным, и ему приходилось творить в условиях «железного занавеса». Несмотря на это, у Зайцева никогда «не возникало желания» уехать из страны. Мужчина достиг высот даже не в самых благоприятных условиях.

«Слава чувствовал себя очень свободно, делал показы в посольствах. Он был невыездной в начале пути, но со временем его признал весь мир», — высказалась Михалкова.

Ранее мы писали о том, что сын Вячеслава Зайцева может остаться без многомиллионного наследства модельера. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой певец Юлиан рассказал, как Алла Пугачева предала тяжелобольного Зайцева. Высказывание мужчины читайте в этой статье.