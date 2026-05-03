«Его не будет»: экстрасенс Артём Бесов предсказал Люсе Чеботиной одиночество в личной жизни

В свежем выпуске телешоу участники пытались раскрыть тайны артистки, видя перед собой только её тень. Экстрасенс Артём Бесов взялся предсказать будущее певицы в отношениях. Его прогноз оказался неожиданным и тревожным.

«Мужчину не вижу, его не будет. Несуществующий элемент», — заявил Бесов.

Эти слова прозвучали особенно болезненно на фоне того, что Люся недавно оправилась от тяжёлого разрыва с рэпером ЮрКиссом и наладила новые отношения. Певица рассказала, что бывший возлюбленный поступил с ней некрасиво и долго мучил. От этого расставания артистка отходила долгое время.

Теперь, когда Чеботина выстроила здоровые отношения с новым избранником, предсказание экстрасенса об отсутствии совместного будущего стало для неё неприятным сюрпризом.

