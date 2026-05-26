«Его мечта сбылась»: актёр Михаил Селиванов рассказал о службе Глеба Калюжного в армии

Об этом сообщает Mash.

Глеб Калюжный стал известен благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы». Также актёр снимался в комедии «Дед Фомич» вместе с народным артистом России Николаем Добрыниным. В мае 2025 года молодого артиста призвали на срочную службу в армию, где он провёл год в Семёновском полку — элитном подразделении Российской армии. Служба завершилась в звании младшего сержанта.

Актёр Михаил Селиванов поделился с журналистами деталями службы своего коллеги. По его словам, перед отправкой в армию Калюжный переживал из-за возможной дедовщины.

«Его мечта сбылась. Он нормально отслужил. Всё в порядке», — отметил Селиванов.

Встречать Глеба из армии приехали родные и близкие. С самого утра на перроне собрались мама актёра Наталья Калюжная, сестра и кум Григорий Сухов. Мать артиста принесла сыну букет ромашек. В разговоре с журналистами женщина коротко прокомментировала возвращение сына домой.

«Дождались», — поделилась Наталья Калюжная.

Одним из первых поздравить Калюжного с демобилизацией приехал его коллега по съёмкам — Николай Добрынин, известный по роли Митяя в сериале «Сваты». Народный артист лично встречал молодого актёра у воинской части, приехав на бордовом «Кадиллаке». Добрынин высоко оценил решение Глеба пойти служить.

«Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый опыт», — рассказал Добрынин.

Артист подчеркнул, что за время совместной работы над фильмом «Дед Фомич» они с Калюжным подружились.

«Мы не парочка, мы — парище! Глеб, надеюсь, стал моим другом, а я — его», — добавил народный артист.

Напомним, сам Глеб Калюжный назвал год службы в армии вдохновляющим опытом. Актёр был включён в базу данных призывников в апреле 2026 года, демобилизовался 26 мая 2026 года.