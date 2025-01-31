68-летний юморист Ефим Шифрин подарил топор писателю Семену Альтову на 80-летний юбилей. Мероприятие проходило в БКЗ «Октябрьский».

Подробности сообщает Kp.ru.

Альтова пришли поздравить звезды «Аншлага», включая Владимира Винокура, Ефима Шифрина и Клару Новикову.

Шифрин прошел на сцену с топором и заявил, что перо и топор – привычный арсенал писателя. Он пишет, а потом отсекает все лишнее.

«Согласись, когда я вышел с топором, ты ведь подумал, что я его использую, как известный петербургский персонаж?» - обратился юморист.

Клара Новикова одела юбиляра в банный халат – на одежде были вышиты афоризмы Альтова. Она заявила, что творчество писателя стоит особняком.

«И я хотела тебе пожелать: живи счастливо в своем особняке», - добавила Новикова.

Директор Эрмитажа Борис Пиотровский вручил Альтову картину. перед этим он общался с новой китайской нейросетью, которая считает, что петербургская культура состоит из архитектуры и писателей. Пиотровский добавил, что у Альтова «замечательный стиль и дух, действительно петербургский, и всем по душе».

Ранее Шифрин рассказывал, что в его райдере есть спортзал и тренер. Если на гастролях позволяет время, он час проводит, тренируясь.