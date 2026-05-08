«Едва прикрывало грудь»: 76-летняя модельер Вера Вонг вызвала критику откровенным нарядом на Met Gala

Вонг прославилась как создательница свадебных платьев и вечерних нарядов для голливудских звёзд. Её бренд Vera Wang считается одним из самых влиятельных в мире моды.

На красную дорожку Met Gala 2026 года модельер вышла в чёрном платье собственного дизайна. Наряд состоял из юбки с низкой посадкой, топа-бандо, едва прикрывающего грудь, и одного объёмного рукава. Юбка держалась на тонкой полоске ткани, закреплённой на чокере.

Образ вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Met Gala 2026 года прошла под темой «Мода — это искусство». Именитые гости создавали наряды-отсылки к великим шедеврам. Супермодель Ирина Шейк вышла в образе богини, телеведущая Хайди Клум перевоплотилась в скульптуру, а рэпер Bad Bunny создал образ старика.

Напомним, кураторы музея Метрополитен впервые за долгие годы признали моду высоким искусством наравне с живописью и скульптурой. Тема Costume Art стала подтверждением статуса дизайнеров как настоящих художников.