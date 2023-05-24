Эдита Пьеха с пятнадцатой попытки стала почетным гражданином города

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в июле отметит свое 86-летие. Уроженка французского городка Нуайель-су-Ланс переехала в Россию в 1955 году, и с тех пор заслужено считает своим родным городом нынешний Петербург (тогда – Ленинград).

С Ленинградом связаны многие страницы творческой биографии певицы, Северной столице посвящены песни, которые знакомы уже нескольким поколениям наших соотечественников.

Kp.ru сообщает, что на очередном заседании Законодательного собрания города принято решение присвоить Эдите Станиславовне титул Почетного гражданина Санкт-Петербурга. До этого певицу четырнадцать раз выдвигали на получение титула, но всякий раз решение принималось не в ее пользу.

Вместе с Пьехой почетным гражданином Санкт-Петербурга стала жительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова, которая во время Великой Отечественной войны работала учительницей и воспитательницей в детском доме.

«Вы - пример для будущих поколений. Ваши имена навсегда вписаны в историю великого города», - поздравил Эдиту Пьеху и Надежду Строганову спикер ЗакСа Александр Бельский.