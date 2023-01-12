«Единодушие народа»: известный актер объяснил, почему Ургант не сможет вернуться на ТВ

На днях Иван Ургант поделился в социальной сети роликом, которым намекнул на возвращение на ТВ. На видео некий телеведущий сообщил, что Иван «ушел из жизни в расцвете творческих сил», на что шоумен эмоционально ответил: «Я жив!». Узнав об этой публикации знаменитости, Вячеслав Манучаров в беседе с «КП» объяснил, почему Ургант не сможет вернуться на экраны телевизоров.

Актер заявил, что россияне больше не хотят видеть Ивана в эфире главного канала страны. По мнению Манучарова, мужчина стал «чуждым элементом», который публика отвергла из-за скандального поведения.

«Иван Андреевич, можно сколько угодно кокетливо жаловаться на изгнание из федерального канала, но, если бы не полное единодушие народа в вопросе отношения к таким звездам, как вы, то ваша чудная программа уже давно была бы в эфирной сетке. Вообще, редкая программа на отечественном телевидении может похвастаться таким количеством иноагентов в эфире, как ваша. Потрудились на славу», — гневно высказался Вячеслав.

К слову, не все пользователи сети согласились с подобным мнением. Некоторые подписчики Ивана заявили, что соскучились по его деятельности на «Первом» канале.

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