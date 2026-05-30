«Джон Кеннеди-младший»: 67-летняя Мадонна впервые публично назвала лучшего любовника в своей жизни

Об этом сообщает Music Times.

Мадонна стала известна в 1980-х годах как поп-икона, чьи провокационные образы и откровенные высказывания регулярно шокировали публику. Звезда выпустила множество хитов и остаётся одной из самых влиятельных фигур мировой поп-культуры.

Откровенное признание прозвучало в рамках промо-кампании грядущего 15-го студийного альбома певицы Confessions II. В интервью на YouTube-канале приложения Grindr артистка участвовала в видео-квизе, где ведущий задал прямой вопрос о лучшем сексуальном партнёре. Мадонна прикрыла рот рукой и прошептала ответ.

«Я буду называть только тех, кто уже умер... Джон Кеннеди-младший», — призналась певица.

Роман между Мадонной и Джоном Кеннеди-младшим завязался в конце 1980-х годов. По некоторым данным, их связь развивалась в то время, когда певица была замужем за актёром Шоном Пенном. Джон Кеннеди-младший, сын президента Джона Кеннеди, работал издателем и юристом.

Он погиб в 1999 году.

Мадонна неоднократно заявляла, что устала обсуждать события 80-90-х годов. Тем не менее в рамках нового альбома артистка решила разоткровенничаться. На протяжении многих лет вокруг личной жизни поп-королевы ходили слухи о многочисленных романах и связях со знаменитостями.