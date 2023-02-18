Джигурда женится на молодой любовнице: Анисина, прощай!

В интернет-пространстве активно обсуждается тема взаимоотношений Никиты Джигурды и его жены — Марины Анисиной. Ранее пошли слухи, что у артиста есть любовница — певица Ирэн Волынская. Подруга артистки это подтвердила и, более того, рассказала о намечающейся свадьбе.

Дело в том, что Ирэн надоела нестабильность и недопонимание в отношениях с Никитой, рассказала Милу. Девушка предложила связать их любовь узами брака. Для этого планируется яркое мероприятие для друзей и близких.

Неясно, знает ли о таком событии Марина Анисина. Звездная пара до сих пор в браке и у них двое детей. Поклонники предположили, что Джигурда в один момент скажет: «Анисина, прощай!».

Отметим, что Джигурда рассказывал, что редко видится с супругой. Она сейчас живет во Франции.