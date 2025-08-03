Джигану на день рождения подарили сумку за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Super.ru.

2 августа Джиган отметил юбилей — ему исполнилось 40 лет. Рэпер отпраздновал день рождения в кругу семьи и друзей в ресторане. Во время торжества один из гостей подарил Джигану роскошную сумку Hermès Birkin Ardoise Togo с фурнитурой из палладия.

Журналисты выяснили, что стоимость подарка — 2,5 миллиона рублей. Дарителем оказался бизнесмен Юрий Пащенко. Ранее он дарил не менее дорогостоящие подарки Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ).

Когда рэпер открыл подарок, он обрадовался и заявил, что Тимати будет ему завидовать.

«Сейчас Тимур Эльдарович очень сильно напряжется», — посмеялся он.

Ранее мы писали о том, что Джиган и Оксана Самойлова подарили дочери на 14-летие сумку за 233 тысячи рублей.

*признан иноагентом на территории РФ.