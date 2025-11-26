Дзен и ювелирная сеть создали украшения с трогательными словами ко Дню матери

Контентная платформа Дзен и ювелирная сеть «585 Золотой» создали лимитированные наборы украшений ко Дню матери. В каждом из них универсальная цепочка, пять кулонов, которые легко сочетаются между собой, и спарклы – логотипы брендов.

Дропы выполнены в серебре и позолоте. В их основе — слова, которыми россияне чаще всего описывают образ мамы: «забота», «тепло», «сила», «хрупкость» и «красота». Эти слова стали гравировками на кулонах.

Визуальная идея коллекции основана на «почерке мамы». Команды брендов попросили своих мам написать выбранные слова от руки и на основе этих образцов создали единый графический стиль для дизайна кулонов.

Часть средств при поддержке VK Добра будет направлена в благотворительный фонд «Душа мамы», который помогает беременным женщинам и мамам, столкнувшимся с тяжёлыми жизненными ситуациями.