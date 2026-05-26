«Дядя Ваня» уходит навсегда: театр имени Ленсовета снял третью постановку культового режиссёра Юрия Бутусова

Об этом сообщил театральный эксперт Георгий Цицишвили в своём Telegram-канале «Театральная вешалка». Решение оформлено официально. «Театр Ленсовета подтверждает снятие спектакля "Дядя Ваня"», — написал Цицишвили. Последний показ легендарной постановки прошёл 24 июня. Больше увидеть её на сцене не получится.

Юрий Бутусов — один из самых ярких театральных режиссёров России. Его спектакли в Театре имени Ленсовета стали культовыми для целого поколения зрителей. Постановки Бутусова отличались нестандартными режиссёрскими решениями, глубиной и эмоциональной силой.

Осенью 2022 года режиссёр покинул Россию и уехал в Болгарию. В августе 2025 года Юрий Бутусов скончался.

После смерти мастера его работы начали постепенно исчезать из афиши театра. На это обратили внимание и зрители, и театральные критики. «Дядя Ваня» стал третьим спектаклем Бутусова, убранным из репертуара Ленсовета.

Директор театра Алексей Фрадин в беседе с «Фонтанкой» ответил на вопросы о судьбе постановок культового режиссёра. «Здорово, что театры имеют право выбирать», — отметил Фрадин.

Юрий Бутусов работал в Театре имени Ленсовета много лет, создав там несколько знаковых спектаклей, которые стали визитной карточкой театра и собирали аншлаги.