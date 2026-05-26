НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 мая 2026, 23:17
1 мин.

«Дядя Ваня» уходит навсегда: театр имени Ленсовета снял третью постановку культового режиссёра Юрия Бутусова

Петербургский театр имени Ленсовета исключил из репертуара спектакль «Дядя Ваня» режиссёра Юрия Бутусова. Это уже третья работа культового постановщика, которую убрали после его смерти.
«Дядя Ваня» уходит навсегда: театр имени Ленсовета снял третью постановку культового режиссёра Юрия Бутусова

Об этом сообщил театральный эксперт Георгий Цицишвили в своём Telegram-канале «Театральная вешалка». Решение оформлено официально. «Театр Ленсовета подтверждает снятие спектакля "Дядя Ваня"», — написал Цицишвили. Последний показ легендарной постановки прошёл 24 июня. Больше увидеть её на сцене не получится.

Юрий Бутусов — один из самых ярких театральных режиссёров России. Его спектакли в Театре имени Ленсовета стали культовыми для целого поколения зрителей. Постановки Бутусова отличались нестандартными режиссёрскими решениями, глубиной и эмоциональной силой.

Осенью 2022 года режиссёр покинул Россию и уехал в Болгарию. В августе 2025 года Юрий Бутусов скончался.

После смерти мастера его работы начали постепенно исчезать из афиши театра. На это обратили внимание и зрители, и театральные критики. «Дядя Ваня» стал третьим спектаклем Бутусова, убранным из репертуара Ленсовета.

Директор театра Алексей Фрадин в беседе с «Фонтанкой» ответил на вопросы о судьбе постановок культового режиссёра. «Здорово, что театры имеют право выбирать», — отметил Фрадин.

Юрий Бутусов работал в Театре имени Ленсовета много лет, создав там несколько знаковых спектаклей, которые стали визитной карточкой театра и собирали аншлаги.

Автор:Евгений Родионов
  1. Passion.ru/
  2. Новости/
  3. НАШ ШОУБИЗ/
  4. «Дядя Ваня» уходит навсегда: театр имени Ленсовета снял третью постановку культового режиссёра Юрия Бутусова