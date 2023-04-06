«Двуличная и какая-то неприятная»: светский шоумен рассказал правду о Регине Тодоренко

Красавица Регина Тодоренко обладает не только выдающейся внешностью, но и поразительной работоспособностью.

За последние несколько лет Тодоренко поражает своих поклонников постоянными появлениями во всевозможных авторских шоу, в том числе, участием в знаменитом музыкальном проекте «Маска» на Первом канале. Откуда она берёт столько энергии – понятно не всем.

Кроме того, тридцатидвухлетняя девушка воспитывает двоих детей, почти не прибегая к услугам няни.

При этом, количество реальных фанатов творчества Регины несколько меньше, чем кажется на первый взгляд. Исчерпывающий комментарий по этому поводу дал светский шоумен Рустам Солнцев.

«Работает она, как ломовая лошадь. Но она неискренняя, двуличная и какая-то неприятная», – делится своими впечатлениями интернет-звезда, – нет в Регине обаяния, обычной человеческой, женской харизмы».