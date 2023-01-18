«Две полосы»: намекнувшая на новую беременность Лобода сделала заявление
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Совсем недавно по Сети стали распространяться слухи о новой беременности Светланы Лободы. К слову, певица сама дала повод для обсуждений. Так, девушка поделилась снимком в сомнительном платье красного цвета, которое подчеркнуло округлившиеся формы звезды. После этого поклонники артистки стали поздравлять ее с пополнением в семье. Пока Лобода никак не комментировала ситуацию, зато вчера в своем Telegram-канале она сделала странное заявление.
Девушка опубликовала две фотографии: одну черно-белую, другую - цветную, и интригующе их подписала. «Все, как в жизни: два цвета - две полосы», — высказалась Светлана.
Фото: Telegram-канал Лободы
Подобная ситуация еще больше запутала фолловеров звезды: что значат эти рассуждения? Лобода с помощью игры слов подтвердила свою беременность или просто поделилась философской мыслью?
Пока к артистке слишком много вопросов, ответов на которые так и не поступает.
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