«Две полосы»: намекнувшая на новую беременность Лобода сделала заявление

Совсем недавно по Сети стали распространяться слухи о новой беременности Светланы Лободы. К слову, певица сама дала повод для обсуждений. Так, девушка поделилась снимком в сомнительном платье красного цвета, которое подчеркнуло округлившиеся формы звезды. После этого поклонники артистки стали поздравлять ее с пополнением в семье. Пока Лобода никак не комментировала ситуацию, зато вчера в своем Telegram-канале она сделала странное заявление.

Девушка опубликовала две фотографии: одну черно-белую, другую - цветную, и интригующе их подписала. «Все, как в жизни: два цвета - две полосы», — высказалась Светлана.