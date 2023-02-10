«Два месяца назад был с другой»: звездная коллега публично высмеяла похождения Прилучного

Совсем недавно в отечественном шоу-бизнесе произошел крупный скандал. Наталья Соболева в публичном пространстве высмеяла беременную Зепюр Брутян и пожалела ее, поскольку ей в мужья достался Прилучный. Девушка заявила, что Павел «принесет в дом всю чужую микрофлору». После этого на супругу комика обрушится шквал критики. Вот почему Наталья поспешила оправдаться за свои высказывания.

Соболева заявила: она не знала, что Зепюр ждет ребенка. По словам Натальи, еще «два месяца назад» Прилучный был с другой. Кроме того, она не считает, что ее высказывание было обидным: девушка всего лишь указала на специфику работы актеров.

«Не знаю больше русских актеров, потому что Прилучный появляется в каждом сериале. Когда к маме приезжаю, он там во всех сценах целуется. А что тут такого? У актеров такая работа», — резюмировала Соболева.

Ранее в Сети стали обсуждать округлившиеся формы Зепюр Брутян. Подробности читайте в этой статье.