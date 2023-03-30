«Два года откладывали»: каким образом у Владимира Преснякова появился 400-метровый особняк

Наталья Подольская Владимир Пресняков считаются одной из наиболее крепких пар среди российской светской тусовки.

Муж, у которого всегда забит концертный график, заботливая старательная супруга, милый сынишка, собака и всё это в большом доме – чем не достойный пример для подражания?

Если всё, начиная от брака и заканчивая четвероногим домашним животным, было запланировано, то дом оказался инициативой практически случайной.

Как сообщает портал Woman.ru, супруги гостили у друзей в коттеджном посёлке и обратили внимание на симпатичный особняк неподалёку. Подольская мечтательно посмотрела на коттедж, а Владимир деловито прикинул, сколько потребуется времени и денег, чтобы привести жилище в порядок.

Пресняков и Подольская решили не откладывать, и с этого же дня стали экономить буквально на всём.

Таким образом, два года спустя трехэтажное 400-метровое здание с бассейном из мечты превратилось в реальность.