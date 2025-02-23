«Душа такая»: Алла Довлатова объяснила, почему в России снимают лучшие патриотические фильмы

Алла Довлатова заявила, что в России лучшее патриотическое кино.

На премьере фильма «Северный полюс» актриса призналась, что в нашей стране умеют делать достойные проекты и фильмы. Довлатова прокомментировала и сам фильм «Северный полюс», где в центре истории находится событие, основанное на реальных событиях: сюжет разворачивается вокруг первой советской атомной подлодки «Ленинский комсомол» в период СССР.

Однако Алла уверена, что никто не снимает патриотическое кино так профессионально, как это делают российские режиссеры. Именно по этой причине подобных фильмов должно быть у нас намного больше.

«Вообще все, что касается патриотического кино, наши делать умеют. Вот у нас все-таки душа такая, поэтому, мне кажется, надо такое кино и выпускать, и смотреть», — ответила она в беседе с Пятым каналом.

Ранее мы писали о том, что режиссер сериала «Метод» назвал Никиту Кологривого лучшим актером российской киноиндустрии.

Также сообщалось, что ведущая Алла Довлатова сообщила, что пострадавшего при взрыве консьержа выписали.