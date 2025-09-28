«Думал, что я — пафосная звезда»: Анфиса Чехова впервые рассказала о знакомстве с женихом

Телеведущая и актриса Анфиса впервые откровенно рассказала о знакомстве с Александром. По словам телеведущей, эта встреча стала для нее настоящей неожиданностью, ведь в тот момент она даже не думала о новых отношениях.

Анфиса призналась, что Саша изначально был о ней крайне невысокого мнения: «Думал, что я пафосная звезда, профурсетка. Но после первого свидания изменил свое мнение».

Кроме того, актриса всегда интересовалась астрологией и различными практиками самопознания, но, по ее словам, именно в тот период она «отпустила» тему личной жизни, решив больше не строить ожиданий.

«Ни снов, ни предчувствий! К моменту нашей встречи я вообще не собиралась больше вступать в отношения. Устала от расставаний и разочарований. Саша тоже не ждал любовь и не планировал влюбляться», — призналась Анфиса.

Звезда рассказала, что незадолго до судьбоносного знакомства участвовала в программе с экстрасенсами, где услышала неожиданное предсказание.

«Один шаман мне сказал, что осенью я встречу свою любовь. Но другие добавили, что это будет через пару лет, и я не придала этому предсказанию значения. Тем не менее в сентябре встретила Сашу», — поделилась телеведущая.

Анфиса отметила, что эта история стала для нее примером того, как жизнь может преподнести подарок в самый неожиданный момент. Несмотря на скепсис, предсказание сбылось, а её личная жизнь сложилась так, как она даже не могла предположить.

