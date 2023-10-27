Друзья обрывают телефон, предлагают помощь: в состоянии юмориста Пономаренко произошли изменения после операции

Юморист Валерий Пономаренко сообщил об изменениях в состоянии после операции. Он также рассказал, что друзья беспокоятся и звонят – все предлагают помощь.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Мне уже гораздо лучше. Боль еще есть, но все меньше и меньше», - признался юморист.

Стало известно, что операция была проведена в Ростове-на-Дону, хотя в прессе назывался город Пермь. Она была плановой, но чтобы не рисковать, приняли решение не откладывать хирургическое вмешательство.

«Просто врачи решили не рисковать и сделали операцию раньше запланированного срока», - сообщил Пономаренко.

Сейчас он находится в обычной палате – звезду «Кривого зеркала» уже перевели из реанимации. Близится выписка – по словам юмориста, она случится «на днях». После выхода из больницы Пономаренко ждет щадящий режим: нельзя поднимать тяжести, потребуется ходить на перевязки, принимать назначенные лекарства.

В больнице с Пономаренко находится супруга. Друзья беспокоятся и звонят, предлагают помощь – юморист «потрясен» вниманием с их стороны.

«Все звонят, беспокоятся, помощь предлагают», - поделился он.

Ранее сообщалось, что Пономаренко перенес сложную операцию на сосудах.