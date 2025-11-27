«Другим хочется хороших тачек»: Любовь Успенская рассказала о желанных подарках

Любовь Успенская заявила, что ей не нужны материальные подарки на День матери. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Накануне Дня матери Любовь Успенская поделилась тем, какие подарки она ждет от дочери Татьяны Плаксиной. По словам певицы, у нее уже все есть, поэтому она не задумывается о подарках.

«Мне, честно говоря, ничего не нужно от детей или мужчин. Если у дочери будет желание что-то вручить мне, конечно, я буду ей признательна», — поделилась она.

Успенская добавила, что для нее важнее нематериальные подарки и внимание от близких.

«Меня больше радует доброе и человеческое отношение, когда ты ощущаешь, что тебя любят, что тебя ценят. Вот такой подарок — самый лучший лично для меня. Но другим, полагаю, хочется иного — дорогих украшений, курортов и хороших тачек», — заявила она.

