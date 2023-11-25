Друг Николая Дроздова рассказал правду о его состоянии

Друг Дроздова Мирошник опроверг информацию о плохом самочувствии ведущего, об этом сообщает RT.

Накануне в Сети появилась информация о том, что Николай Дроздов тяжело переживает процедуру химиотерапии. Якобы, известного телеведущего из-за слабости пришлось положить на обследование в стационар, а спустя сутки его выписали.

Однако близкий друг Николая Дроздова Константин Мирошник опроверг проблемы со здоровьем зоолога.

«Если бы что-то было, то концерт был бы отменен. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал он.

Напомним, врачи обнаружили у Николая Дроздова злокачественную опухоль несколько месяцев назад. С тех пор телеведущий проходит лечение химиотерапией.

Ранее мы писали о том, что зоолог Николай Дроздов останется на домашнем лечении до ноября.