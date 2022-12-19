«Дрищ, только и может оскорблять»: актриса Беркова готова наказать Пашу Волю за длинный язык

Актриса фильмов для взрослых и участница различных шоу Елена Беркова возмутилась после выступления комика Паши Воли. Юморист раскритиковал ее, Дану Борисову и других звезд шоу-бизнеса, которые принимают участие в боях поп-ММА. Мужчина высмеял схватку красавиц в кабриолете. Беркова записала видеообращение, где обещала «надрать задницу» звезде Comedy Club.

Сексуальная артистка записала эмоциональный ролик, в котором обратилась к комику.

«Паша, тебя то куда понесло? Если ты называешь бои развлечением 16 века, то куда можно отнести шутовство, которым ты занимаешься? При каждой королеве всегда был шут, обычно даже внешне был похож на тебя», – съязвила женщина.

Елена отметила, что даже у Даны Борисовой мужества больше, чем у Паши.

«Уверена, что такой дрищ как ты, который только и может, что оскорблять под видом шуток – никогда не выйдет на ринг или в клетку, потому что это опасно, там могут ударить по лицу. Но, несмотря на это я вызываю тебя на поединок по правилам смешанных единоборств в любое время, в любом месте!» – заявила актриса.