«Драма жизни»: с Максимом Галкиным* произошла трагедия за рубежом

После объявления о начале специальной военной операции Максим Галкин* покинул территорию РФ, тем самым выражая свое отношение к происходящему. Теперь судьба комика беспокоит не только его поклонников, но и звездных коллег. Прокомментировать ситуацию решился Михаил Грушевский в эксклюзивном интервью для «КП».

Несмотря на то, что Галкин* пытается убедить всех в своем благополучии за рубежом, Грушевский убежден, что это - ложь. Фактически артист лишился работы и рекламных контрактов, поэтому эмигрантская аудитория не может компенсировать ему тех убытков, которые он понес после отъезда из РФ. Происходящее с ним Михаил назвал драмой жизни. «Как бы он ни хорохорился, это все равно трагедия для Максима», — поделился мнением Грушевский.

Ранее стало известно, что муж Ксении Собчак принял окончательное решение по поводу эмиграции. Подробности читайте в этой статье.