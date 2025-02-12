«Достойно работает. Но я бы не забегала далеко вперед»: Юлия Пересильд заговорила о будущем 15-летней дочки

Актриса Юлия Пересильд высказалась о том, какого быть матерью юной звезды кино. Она заявила, что принимает талант дочери Анны, но допускает, что со временем она может оставить съемки в фильмах и сериалах.

Анна Пересильд резко стала популярной после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сейчас она посещает светские мероприятия наравне с мамой и самостоятельно дает интервью. Славу дочери в 15 лет Юлия воспринимает спокойно. Она призналась, что считает Анну полноценной актрисой. Однако она не исключает, что подросток со временем оставит эту профессию.

«Ей пятнадцать, она достойно работает. Но я бы тут не забегала слишком далеко вперед. Непонятно, как сложится ее жизнь, непонятно, сохранится ли у нее интерес к этой профессии, выберет ли она этот путь», - заявила Пересильд в интервью «Снобу».

Юлия поделилась, что очень любит свою профессию и она была бы рада, если Анна выбрала бы развиваться и дальше в кинематографе. Но чтобы принять решение, юная актриса должна осознать, что это колоссальный труд.

«Мы видим примеры огромного количества людей, растерзанных, раздавленных этой профессией, потому что эта профессия — опасна! Она для того, кто умеет держать ситуацию, кто понимает, что это труд и дисциплина. Поэтому я с удовольствием желаю ей удачи, везения, разума и трудолюбия», - отметила Юлия.

Ранее Анна Пересильд ответила на критику ее «взрослых» нарядов.