«Достиг предела выносливости»: Кристофер Нолан объявил о длительной паузе после премьеры «Одиссеи»

Как сообщает издание Daily Afisha, работа над 13-м по счёту фильмом в карьере постановщика оказалась настолько сложной и изнурительной, что режиссёр решил взять продолжительный перерыв.

«Я определённо достиг предела собственной выносливости, да и всей команды тоже», — признался Нолан.

По словам режиссёра, следующий проект зрители увидят не раньше чем через три года. Причиной столь длительной паузы стала работа над адаптацией древнегреческого эпоса — амбициозным проектом, который потребовал от съёмочной группы колоссальных усилий.

Нолан взялся за экранизацию «Одиссеи» с размахом, собрав звёздный актёрский состав первого эшелона. В фильме снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй и Том Холланд. Ради участия последнего в проекте студия Sony даже переделала график съёмок франшизы о Человеке-пауке.

Впрочем, увидеть полную версию картины смогут не все зрители.

Фильм снят в специальном формате IMAX, который доступен только в ограниченном количестве кинотеатров по всему миру. В большинстве кинозалов США, Европы и других стран «Одиссея» выйдет в урезанном виде. В России прокат будет организован через параллельный импорт.