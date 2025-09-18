НАШ ШОУБИЗ
«Дорогая»: бывший муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов обратился к ней в день рождения

Бывший муж Нетребко Эйвазов написал певице в день рождения фразу «живи и звучи».
Оперная певица Анна Нетребко в свой день рождения 18 сентября получила поздравление от бывшего мужа – артиста Юсифа Эйвазова. Он пожелал экс-супруге жить и звучать.

Эйвазов выложил фото Нетребко в личном аккаунте. Певец трогательно обратился к бывшей супруге и написал под снимком: «С днем рождения, дорогая. Живи и звучи».

18 сентября Нетребко исполнилось 54 года. Певица родилась в Краснодаре, с детства увлекалась музыкой. Ее родители были далеки от творчества: мать работала инженером, отец геологом. Родители не препятствовали выступлениям дочери на сцене.

У Нетребко растет сын Тияго от баритона Эрвина Шротта. Однако их отношения не были зарегистрированы, мужчина не занимался воспитанием ребенка. Артистка растила Тияго с Эйвазовым, но в 2024 году пара сообщила о разводе.

Ранее сообщалось, что Нетребко вынесли предписание из-за незаконной перепланировки. Ее обязали вернуть жилье в прежнее состояние – в противном случае на певицу подадут в суд.

