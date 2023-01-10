17:47, 10 января 2023
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Допрыгалась: Клаву Коку обвинили в пропаганде ЛГБТ
Фото: klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Двадцатишестилетняя певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) обожает точнее, сноуборд.
В прошлом году, отдыхая в доступном тогда для россиян Куршевеле, девушка так увлеклась позированием во время спуска, что не справилась со скоростью и получила несколько досадных травм.
- Допрыгалась…Теперь ковыляю на костылях. Все тело в ушибах, - посетовала она в соцсетях.
И вот, снова проблема на склоне. На этот раз не физическая, а морально-эстетическая.
Горнолыжный костюм той же самой расцветки, что облегал Коку во Франции в январе 2022 года, нынешней зимой стал предметом обсуждения в интернете.
- Зачем надела куртку с таким принтом? – мрачно вопрошают ортодоксальные читатели и зрители, намекая на радугу – символ сторонников однополой любви, запрещенный в РФ в декабре прошлого года.
Защитники Коки возражают: на флаге ЛГБТ не семь (как у Коки), а шесть цветов, голубого нет вовсе.
Сама девушка хранит удивленное молчание.
Источник фото:klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: