Допрыгалась: Клаву Коку обвинили в пропаганде ЛГБТ

Двадцатишестилетняя певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) обожает точнее, сноуборд.

В прошлом году, отдыхая в доступном тогда для россиян Куршевеле, девушка так увлеклась позированием во время спуска, что не справилась со скоростью и получила несколько досадных травм.

Допрыгалась…Теперь ковыляю на костылях. Все тело в ушибах, - посетовала она в соцсетях.

И вот, снова проблема на склоне. На этот раз не физическая, а морально-эстетическая.

Горнолыжный костюм той же самой расцветки, что облегал Коку во Франции в январе 2022 года, нынешней зимой стал предметом обсуждения в интернете.

Зачем надела куртку с таким принтом? – мрачно вопрошают ортодоксальные читатели и зрители, намекая на радугу – символ сторонников однополой любви, запрещенный в РФ в декабре прошлого года.

Защитники Коки возражают: на флаге ЛГБТ не семь (как у Коки), а шесть цветов, голубого нет вовсе.

Сама девушка хранит удивленное молчание.