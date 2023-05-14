Донором Романа Костомарова сможет стать любой желающий

После ампутации ступней и кисти знаменитый спортсмен готовится к установке протезов. PROZVEZD, ссылаясь на мнение доктора медицинских наук, профессора Антонины Колесниковой, упоминает о возможном применении мезенхимальных клеток в процесс восстановления здоровья Костомарова.

Этот тип стволовых клеток успешно применяется в некоторых странах, он стимулирует иммунитет и восстанавливает процессы регенерации в поврежденных тканях. Получают клетки от доноров.

«Любой желающий может сдать в специальной лаборатории клетки костного мозга, оттуда нужно выделить мезенхимальные клетки, и их можно вводить абсолютно любому человеку. Все дело в том, что у них нет рецепторов, которые отвечают за реакции отторжения», - поясняет эксперт.

Антонина Колесникова напомнила, что в Китае мезенхимальные клетки применялись для лечения пациентов от последствий вируса COVID-19.

Трудность состоит в том, что в России подобный метод еще не апробирован, а из-за санкций лечение российских пациентов за рубежом максимально затруднено.