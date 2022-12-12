Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом

Восьмидесятилетняя Людмила Дороднова рассказала, что нуждается в сложной операции на колене.

Рассказала всем, кроме самого Филиппа.

Он об этом и не знает, - поделилась домработница в прямом эфире на НТВ, – Я ему никогда не говорила!

Проблемы с ногой у Люси начались лет пятнадцать назад, в те годы она была незаменимой помощницей по дому в семье Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.

После развода звездной пары, осталась в доме Киркорова и убиралась там до весны 2020 года, когда Филипп е рассчитал.

Свой поступок он мотивировал нежеланием нагружать делами и заботами пожилую женщину.

Однако щедро вознаградил Люсю и пообещал помогать материально.

Сейчас застарелая болезнь колена может обернуться для Люси серьезной проблемой, если не инвалидностью.

Срочная операция обойдется в полмиллиона рублей, а бесплатной квоты в рамках ОМС нужно ждать целых полгода.