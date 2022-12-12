16:14, 12 декабря 2022
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Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом
Восьмидесятилетняя Людмила Дороднова рассказала, что нуждается в сложной операции на колене.
Рассказала всем, кроме самого Филиппа.
- Он об этом и не знает, - поделилась домработница в прямом эфире на НТВ, – Я ему никогда не говорила!
Проблемы с ногой у Люси начались лет пятнадцать назад, в те годы она была незаменимой помощницей по дому в семье Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
После развода звездной пары, осталась в доме Киркорова и убиралась там до весны 2020 года, когда Филипп е рассчитал.
Свой поступок он мотивировал нежеланием нагружать делами и заботами пожилую женщину.
Однако щедро вознаградил Люсю и пообещал помогать материально.
Сейчас застарелая болезнь колена может обернуться для Люси серьезной проблемой, если не инвалидностью.
Срочная операция обойдется в полмиллиона рублей, а бесплатной квоты в рамках ОМС нужно ждать целых полгода.
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: