19:45, 14 сентября 2023
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Дома ждут не только мама и любимый кот: Борис Корчевников обрел нового соседа
Киноафиша: Борис Корчевников пустил в квартиру мужчину, оставшегося без жилья.
© Kashaev Pavel/East News
Телеведущий Борис Корчевников пустил в квартиру мужчину, оставшегося без жилья. Он не смог пройти мимо человека, которому требовалась помощь.
Об этом пишет Киноафиша.
Теперь в московской квартире ведущий ютится с котом по кличке Степан и мамой. Животное он нашел зимой на улице и забрал жить к себе.
Любимой женщины у 41-летнего ведущего до сих пор нет. Его бывшая невеста модель Анна Одегова рассказала, почему ведущий холост.
По ее словам, во время отношений в Корчевниковым паре мешала мать журналиста. Она не приняла избранницу сына, хотя пара была вместе 8 лет. Одегова утверждала, что женщина не дает ему ни с кем встречаться.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Киноафиша
Автор:Лилия КараеваТеги: