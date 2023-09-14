Дома ждут не только мама и любимый кот: Борис Корчевников обрел нового соседа

Телеведущий Борис Корчевников пустил в квартиру мужчину, оставшегося без жилья. Он не смог пройти мимо человека, которому требовалась помощь.

Об этом пишет Киноафиша.

Теперь в московской квартире ведущий ютится с котом по кличке Степан и мамой. Животное он нашел зимой на улице и забрал жить к себе.

Любимой женщины у 41-летнего ведущего до сих пор нет. Его бывшая невеста модель Анна Одегова рассказала, почему ведущий холост.

По ее словам, во время отношений в Корчевниковым паре мешала мать журналиста. Она не приняла избранницу сына, хотя пара была вместе 8 лет. Одегова утверждала, что женщина не дает ему ни с кем встречаться.